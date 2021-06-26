美國對於中國共產黨的影響，晚於也遠遜於蘇聯；從思想啟迪、組織建黨、政治運動，到外交選邊、經濟計畫、國防建軍，百年來，美國遠遠抵不過「蘇俄在中國」。

清朝末年，美國尚非世界首霸，對於遠在東方的中華民族，與西方列強及日本在華畫分勢力範圍相較，堪稱特殊。或基於國力有限，在國際政治上倡導「門戶開放」政策，主張均分在華利益機會均等，但維護主權領土完整。或源於良善憧憬，從傳教士興辦登州、東吳、燕京、聖約翰等大學，到首先歸還超索之「庚子賠款」，選送青少年留美，設立「清華學堂」。

當年，美國以黑紅二色定為東吳大學（法學院）校旗，曰：黑色為鐵，紅色為血，中國非鐵不足以自立，非血不足以自強。如今，共產中國已成世界第二，使得自1921年「華盛頓會議」以降，美國霸權面臨「百年未有之大變局」。

中國共產黨的「延安時期」，由新聞記者史諾1937年出版的《紅星耀中國》，讓美國各界獲得第一印象。由小羅斯福總統1944年派出的「美軍觀察組」，開啟雙方首次的官方接觸。自此之後，美國對華政策歷經多次關鍵性轉折，卻也始終緊緊地與「美國利益」相扣。

國民政府在內戰節節失利時，美國駐華大使司徒雷登態度搖擺不定。毛澤東決定一面倒向蘇聯，以及派遣志願軍「抗美援朝」，結束了華府的觀望。華府與台北簽訂《中美共同防禦條約》的同時，美國與中共也在日內瓦及華沙開展了斷斷續續的「大使級會談」。

冷戰中期，同感於蘇聯威脅，季辛吉與尼克森藉乒乓外交啟動「關係正常化」，標誌了前副國務卿佐立克所稱：美國對中政策，不採圍堵而是將中國拉進國際秩序與規範。美國在1980年代同時對海峽兩岸軍售的景象，被「六四天安門事件」終結；但1992年鄧小平「南巡講話」，確定改革開放不變，雖然經歷「最惠國貿易待遇」爭議，中共還是進入了世界貿易組織。

蘇聯在30年前正式解體，對於中國共產黨是深刻的存亡教訓。「反和平演變」、「清除精神汙染」、「反資產階級自由化」、「反軍隊國家化」讓中共在美國的戰略意圖下，成功地維繫住「一黨專政」不變質。

由民族主義、國家資本主義、愛國主義共構的「北京共識」，由「一帶一路」與「中國製造2025」勾勒出的國際經貿戰略部署，由「孔子學院」帶動的「中國熱」，由南海人工島礁建設引發的擴張疑慮，由修改憲法國家主席任期制喚醒對中共政改的期待，終於讓美國重新思考對中戰略。知名中國研究專家沈大偉筆下所稱之「美麗的帝國主義者」，唱不出「好一朵美麗的茉莉花」。

共產中國與美國形成了邁向「修昔底德陷阱」的勢頭。無論是川普總統以強勢快打，來干擾中共的前進速度，或是拜登總統試圖以鍛鍊強本與拉幫結派，來維持美國的領先距離，美中長期戰略爭霸態勢已成。

中美在政治外交、經貿金融、科技產能、以及軍事布局的全球競爭，自然是事實。我們要探索的是：兩強爭霸之癥結究竟是在於意識形態與價值規範，民主與專制互不相容；抑或是中國快速崛起，與美國頓然覺醒所必不可免的戰略對峙。

美國曾一再公開宣稱，歡迎一個和平、強大的中國，卻沒有明講，是否無法容忍一個政治體制不被改造的中國。川普政府從彭斯副總統到蓬佩奧國務卿，明白試圖分割「中共」與「中國」尚不得要領；拜登總統的「民主國家大聯盟」可能也是一種遺緒傳承。

兩千多年來，中華民族以「長城」概念，體現出「守勢」的發展歷程。當前共產黨統治下的中國已可稱「國富軍強」，中美百年戰略博弈，還要看中國是否選擇成為「移動的長城」。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長）