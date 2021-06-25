日籍「二刀流」大谷翔平本季在大聯盟不只有好身手，高帥外型和親切個性得到不少粉絲喜愛，他也時常在場上擺出生動搞笑的表情，讓大家印象深刻，許多人稱他為「暖男大谷」、「戲精」等稱號，更有網友直說他可以出道當偶像了。

而就在最近日本媒體統計出一項數據，更能證實球迷對大谷翔平的喜愛程度，這是一份日本球星帥氣程度榜單，其中由12430人進行投票，年齡層從10到60歲男女，票選史上在美職發展中帥氣度最高的日本球員，大谷翔平力壓有伊朗混血的達比修有奪下第一名。

名次分別如下，大谷翔平第一、達比修有第二、鈴木一朗第三，接下去是新庄剛志、岩隈久志、川崎宗則、松井稼頭央、野茂英雄、城島健司、田中將大。第11名是和田毅、第12名前田健太、第13名五十嵐亮太，接著依序是松坂大輔、黒田博樹、井口資仁、齋藤隆、佐佐木主浩、福盛和男、上原浩治。

在票數方面大谷翔平獲得2387票，小勝達比修有的2130票，傳奇球星鈴木一朗則拿到了1041票，從這個榜單看出無論球技和人氣都是上榜指標，前三名確實在大連盟都掀起一陣旋風，達比修有混血兒的外型非常俊俏，大谷則是又高又壯、態度親民，鈴木一朗雖然論顏值輸給他們一點，但人氣依舊超高。

目前大谷翔平有3勝1敗的投球表現，每59.1局送出82次三振，自責分率2.58，另外打擊部份245個打數有65支安打、23支全壘打，有54分打點，打擊率達.265。達比修有則專精在投球，今年轉到教士的他表現出色，目前7勝2敗，90局投球送出108次三振，自責分率僅2.50。