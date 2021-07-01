今天在大聯盟場上天使繼續與洋基進行系列賽，本場比賽天使派出大谷翔平先發投球，沒想到他完全失神，只在首局解決兩人就被打下7分，被敲2安打送出4次保送，堪稱本季最慘烈一戰，自責分率飆升至3.60，若天使無法扭轉戰局，大谷翔平有很大機率吞下本季第二敗。

在今天比賽天使先聲奪人，高斯林(Phil Gosselin)率先轟下中外野方向2分炮，為天使開出好彩頭，取得2：0領先，不過1局下半洋基展開無情攻勢，而大谷翔平控球失常，面對洋基前3棒勒瑪修(DJ LeMahieu)、渥特(Luke Voit)和桑契斯(Gary Sanchez)，接連保送讓他們上壘形成滿壘，接著被「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)敲出一壘安打失去首分。

但洋基攻勢還沒完，托瑞斯(Gleyber Torres)繼續擊出一壘安打下第2分來到2：2平手，接著安杜哈(Miguel Andujar)再擊出打點得1分，然後大谷翔平對賈登納(Brett Gardner)又投出保送，下一棒勒瑪修(DJ LeMahieu)用二壘安打重擊大谷翔平，一下將壘上跑者帶回本壘得分，瞬間比數來到2：7落後。

大谷翔平無奈被換下場，接替的斯萊格斯(Aaron Slegers)、克勞迪歐(Alex Claudio)、邦迪(Dylan Bundy)都暫時守住比分，而大谷翔平這場投了0.2局就花了41球(20好球)，效率非常不佳，尤其在控球部份看出來是完全沒找到準心。這場比賽可能要看他能否再用全壘打幫自己討回信心了！