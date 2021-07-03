天使隊日籍球星大谷翔平3日演出單場雙響炮又跑回球隊再見分，助隊以8比7氣走金鶯隊，賽後他談到助隊逆轉的原動力，就是要還隊友上一戰幫助自己躲敗的恩情，「所以這場我想說無論如何也要換我打回來。」

大谷翔平前役登板面對洋基隊，僅投0.2局就狂失7分退場，不過後來靠著隊友火力支援，驚險躲過敗投。今天天使回到主場一度也陷入2比6落後，但靠著大谷翔平雙響炮逆轉，一度取得7比6領先，最終在9局下靠著大谷翔平的腳程跑回再見分。

上場先發表現不佳也讓大谷翔平對隊友感到抱歉，因此今天他用手中的棒子為隊友給予火力支援，「上一場我被打爆，但是在隊友相挺之下幫我打了分數回來，所以這場我想說無論如何也要換我打回來。」

大谷翔平此役單場雙響炮，本季全壘打數也來到30轟，他也不忘感謝球迷的支持，讓他轉換成動力，「今天有相當多球迷進場，讓我每次進到打擊區心情都很高昂，能有好表現我認為這都是託球迷的福。」