大谷翔平（中）跑回再見分，躺在地上開心握拳。（美聯社）

大谷翔平3日敲出單場雙響炮，本季29、30轟接連出爐，他在9局下獲得保送後再展現腳程，先是盜上二壘，再靠著隊友安打跑回再見分，幫助天使以8比7擊敗金鶯隊。

大谷翔平此役擔任指定打擊、打第2棒，首打席敲出二壘飛球出局，但他延續6月打擊好手感，3局下敲出右外野陽春炮，本季第29轟出爐，下一打席再掃出左外野2分炮，一棒助隊逆轉，取得7比6領先。

金鶯在6局上追平戰局，雙方7比7平手來到9局下，1出局後大谷翔平獲得保送上壘，之後再展現壘間破壞力，跑出本季第12次盜壘成功，之後沃許（Jared Walsh）敲出安打，大谷一口氣奔回本壘得分，天使終場就靠著這1分險勝。

大谷翔平此役4打數2安打且都是全壘打，貢獻3打點，另有1保送、1盜壘，30轟持續穩居全壘打王寶座。

大谷翔平單場雙響炮也寫下不少紀錄，他只花81場就完成30轟、10盜，創美聯史上最快；他也成為史上第2位單季30轟的日本球員，只差1轟就能改寫前輩松井秀喜在2004年洋基隊締造的31轟。

而大谷翔平敲出第30轟，也改寫傳奇球星貝比魯斯的百年紀錄；根據外媒報導，以單季至少10場投球中最多全壘打紀錄，是貝比魯斯在1919年二刀流賽季的29轟，大谷翔平今天轟出第30發全壘打，成為史上「二刀流」最多轟的球員。