教士隊4日以2比4不敵費城人，達比修有先發6局挨2轟、失4分，吞下本季第3敗（另有7勝），挑戰追平黑田博樹生涯79勝還要等等。

教士今天客場出征推出達比修有先發，一下場隊友就給予火力支援，靠著馬恰多（Manny Machado）的2分炮、本季第13轟先馳得點，取得2比0領先。

達比修有1局下登板，就用連續2次三振拉開序幕，3上3下度過首局，但第2局就碰上亂流，先被哈波（Bryce Harper）陽春炮狙擊，1出局後又被荷斯金斯（Rhys Hoskins）敲出全壘打，讓費城人扳平戰局。

之後達比修有回穩，雖然碰上比賽因雨暫停，但重回球場後4、5兩局都沒有失分，直到第6局又因高飛犧牲打、二壘安打再掉2分，終場教士就以2分差吞敗。

達比修有主投6局用98球，投出8次三振、1保送，被敲6支安打其中包含2發陽春炮，失4分皆為自責分。賽後談到挨的2轟，達比修有透過翻譯表示，這2球都是按照自己的投球策略去投，也都按照預設的進壘點，並未失投。

達比修有此役挑戰生涯第79勝失利，目前大聯盟勝場數仍排在亞洲投手第4名，前3人依序為朴贊浩（124勝）、野茂英雄（123勝）、黑田博樹（79勝），達比修有78勝與田中將大並列第4。