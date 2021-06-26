東京奧運棒球最終資格賽26日展開淘汰賽，委內瑞拉靠著先發投手森特諾（Henry Centeno）7局好投領軍，加上培瑞茲（Hernan Perez）7局下「再見轟」，以10比0提前「扣倒」荷蘭隊，下戰將與多明尼加爭奪最後1張奧運門票。

委內瑞拉首局就靠著帕瑪（Alexander Palma）安打先馳得點，3局下包含奇瑞諾斯（Robinson Chirinos）3分炮在內，委內瑞拉一口氣攻下5分。7局下比恩瑪（Engelb Vielma）先轟出2分炮，培瑞茲也貢獻一轟，將分差擴大至10分，提前收下勝利。

委內瑞拉全場敲出9支安打，其中包含3支全壘打重擊對方投手，反觀荷蘭全場受到委內瑞拉先發投手森特諾壓制，全場僅敲出2支安打，吞下6次三振，以3連敗結束此次爭奪奧運門票之旅。

委內瑞拉先過荷蘭這關後，明天將與多明尼加爭奪最後一席東京奧運棒球門票，兩隊在美洲區資格賽及最終資格賽預賽都各交手過1次，都是由多明尼加佔上風。

東京奧運棒球門票共有6席，目前已經產生5席，分別是地主隊日本、墨西哥、韓國、以色列及美國，最後一席門票將在明天產生。