正在為東京奧運備戰的中華柔道隊，今天上午教練劉文等、兩位選手林真豪、楊勇緯透過線上記者會分享備戰心情，兩位選手對於第一次參加奧運，再度踏上柔道聖地-日本武道館都很期待，希望可以展現出訓練成果，朝獎牌邁進。

林真豪透露，名單正式公布時心裡很開心，但也意識到距離東京奧運只剩30天左右，必須把握時間最後衝刺，參加奧運是每個選手的夢想，能夠達成對自己也是很大的肯定，目前訓練強度提升，也針對自己比賽後半段為了想贏、心態比較急這點再去修正，提醒自己要更冷靜把握每次搶手，為自己製造優勢。

這次林真豪和國小同學楊勇緯一起踏上奧運殿堂，楊勇緯透露，當初還是父親先傳訊息告訴他這個好消息，「不過其實心裡一直都知道、相信要去奧運，所以一直積極準備，因為積分名次排第11位，經過分配後可以排上第8種子，對於這樣的排序壓力還好，因為從2018年開始在征戰國際賽，就是為了奧運努力，也一步一步看到自己成長、能和世界頂尖選手抗衡，但到了場上，還是要專注自己身上，全心全意發揮。」

林真豪和楊勇緯都在2019年世界盃在這次奧運柔道競賽場地武道館比賽過，林真豪回憶，場館非常大、帶給她很大震撼，她很喜歡整個場館的氛圍，楊勇緯則說，這是非常神聖的場地，過去不只是重大賽事的比賽地，過去移地訓練也以觀眾身份進場看過比賽，他也曾在這裡於世界盃擊敗過世界第一選手，對他也是地位很崇高的場館。

從小一起長大、現在要一起挑戰奧運，兩位選手都希望留下能傳回捷報，楊勇緯透露，雖然設下金牌目標，但正式上場還是要專注當下、展現自己的技術，所屬的量級各國選手實力相近、變化也多，加上情蒐影片容易取得，相信大家都會去研究主要對手，他也會做好應戰的準備。