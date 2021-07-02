今天在大聯盟場上太空人以7：2擊退印地安人，本場比賽我國好手張育成上場打擊，3打數有2支安打表現，打擊率上升到.176，對於近期表現不佳的他是個好消息，相信把握每次上場機會並好好表現，能更多獲得教練團的信任，加上本季印地安人打線屬於聯盟後段班，他也許會有更多發揮空間。

目前整季表現張育成共108個打數敲出19支安打、2支全壘打，為球隊貢獻14分打點，打擊率還是偏低，所以單場能揮出2支安打對他來說肯定是大進補，此前他也創下台灣打者在大聯盟最多轟紀錄，代表他還是有一定的打擊實力。而今天印地安人整體表現不佳，僅在第2、3局各拿下1分，團隊安打僅6支。

比賽第2局印地安人打者遭到對方投手暴投上壘擠回分數，接著第3局H.拉米瑞茲(Harold Ramirez)再敲出關鍵二壘安打，為球隊取得領先，比數2：0。不過整場比賽他們就沒有再得分。太空人於第4局展開反擊，艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)敲出陽春炮追回1分。到了第5局太空人一口氣灌進5分。

「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)擊出滿貫全壘打轟下4分，比數反超成5：2，接著葛瑞奧(Yuli Gurriel)再擊出中外野高飛犧牲打送隊友回本壘，比數來到6：2。比賽到7局上半，布蘭特利(Michael Brantley)錦上添花轟出一支陽春炮，將分數繼續拉開到7：2，終場太空人就以此比數獲勝，目前他們以49勝33敗排美聯西區第一。

而張育成此戰也打破個人最近的低迷表現，昨天在主場與老虎進行雙重賽，他在第2戰擔任先發第9棒三壘手，3打數無安打被三振1次，印地安人也分別以4：9、1：7輸掉兩場比賽，張育成自6月17日4打數2安打，和敲出本季第2轟貢獻4打點後，已連10打數無安打，當時打擊率下探到.162，好在今天終於討回顏面。