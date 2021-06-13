桃園警方上門查緝，還發現現金藏在水桶下方。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

桃園警分局偵查隊接獲情資，粘姓男子以工地福利社掩護，於地下室經營天九牌賭場，於防疫期間仍招引賭客聚賭，無視防疫規定，警方12日前往查緝，查獲粘及16名賭客，除依讀賭博罪、社維法送辦，還依傳染病防治法函請衛生局裁罰。

警方表示，12日18時30分許，專案小組發現10餘名賭客陸續進入，確認聚賭無誤進行查緝，當場查獲賭場粘姓負責人及16名賭客共17人，其中有2名外籍移工也參與賭博。

員警謹慎小心做好防疫措施，將在場人分流分批帶往不同派出所偵辦，另現場查扣天九牌等賭具一批、賭資159萬餘元及抽頭金59萬餘元，全案依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦，並將現場17人等依傳染病防治法函請市政府衛生局裁罰。

警方表示，室內群聚違反防疫規定的部分，恐將面對將近百萬元的重罰，警方呼籲疫情嚴峻，全民應團結對抗疫情，遵守政府相關防疫規定，切勿群聚成為防疫破口，警方將持續加強查緝違法、違規行為，民眾切勿以身試法。