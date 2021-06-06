中新社報導，中國鐵路昆明局集團透露，經過4年晝夜奮戰，中寮鐵路景寨隧道安全貫通。至此，中寮鐵路全線167座隧道全部貫通，為今年底開通運營奠定堅實基礎。建成通車後，雲南省昆明市至西雙版納傣族自治州景洪市搭乘動車僅需3個多小時，至寮國萬象可望實現直達運輸、當日抵達。

景寨隧道位於雲南省西雙版納傣族自治州，全長9.5公里。隧道穿越瀾滄江斷裂帶，緊伴瀾滄江而行，最大埋深711公尺，地質構造複雜，圍岩破碎、富水，軟硬不均。具有軟岩大變形、湧水突泥、高地應力等特點，為高風險隧道。

中寮鐵路全線隧道共有167座，總長達590多公里，佔全線總長度的63％。開工建設以來，建設團隊打通了全線最長的安定隧道、保護亞洲象穿越野象谷的勐養隧道以及連通中寮兩國的友誼隧道。

「最後一座隧道貫通，為今年底高質量開通奠定堅實基礎。」滇南鐵路建設指揮部副指揮長馬有良表示，目前，中寮鐵路中國段路基、橋梁已全部完成，11座車站站房全面進入裝飾裝修，鋪軌工程已完成95％以上。

中寮鐵路全長1000多公里，北起中國昆明，南至寮國萬象，由中國段、寮國段組成，是中國「一帶一路」倡議與寮國「變陸鎖國為陸聯國」戰略的對接項目。建成通車後，中國昆明至寮國萬象有望實現直達運輸、當日通達。

(中時 )