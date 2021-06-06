匈牙利政府計畫在首都布達佩斯興建上海復旦大學分校，由於建地原本要興建便宜的學生宿舍，現在宿舍落空，加上擔心大陸的影響力擴張，上萬名匈牙利民眾昨（5）日上街抗議興建復旦大學。

綜合英國廣播公司（BBC）、路透社、香港《南華早報》等媒體報導，匈牙利政府4月和復旦大學簽約，計畫在布達佩斯興建復旦大學分校，預計2024年完工，完工後將是復旦大學在歐洲的第一個實體分校。

不過由於復旦大學的預定建地原本要打造成「學生城」，提供布達佩斯學生便宜的宿舍，現在宿舍落空，數千名、甚至上萬名匈牙利人昨日走上布達佩斯街頭抗議總理奧班（Viktor Orban）的興建計畫，當中不少人高舉寫著「叛國」的標語，除了學生宿舍沒了，反對者也擔心蓋復旦大學會削弱匈牙利本身的高等教育，擴大北京的影響力。

上萬名匈牙利民眾5日走上布達佩斯街頭，抗議政府興建上海復旦大學分校。（圖／路透社）

匈牙利政府為大學計畫辯護，指稱復旦大學是世界級機構，「將讓學生學到最好的。」

不過根據匈牙利調查媒體Direkt36報導，興建復旦大學預計將花費18億美元（約新台幣496億元），比奧班政府2019年投入匈牙利高等教育的總經費還要多，當中15億美元（約新台幣413億元）將向大陸銀行貸款，另外大學將主要由大陸承包商建造。

自由派智庫共和研究院（Republikon Institute）所做的民調顯示，高達2／3的匈牙利人並不支持復旦大學的興建計畫，昨日走上街頭抗議的22歲學生派翠克（Patrik）表示，「我不支持我們的國家加強和中國的封建關係」，他說資金應該要用來「改善我們自己的大學」，「而不是建設一所中國大學。」

一名學生會會長貝雷茨基（Áron Berezcki）表示，「他們沒有蓋學生宿舍，反而專門為菁英建造了另一所大學，讓世代匈牙利人負債累累。」

布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karácsony）（上圖中白襯衫男子）也反對興建復旦大學。（圖／路透社）

布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karácsony）也反對興建復旦大學，上周他宣布當地4條路改名，包括改成「解放香港路」（Free Hong Kong Road）等。

匈牙利總理奧班和俄羅斯、大陸等交好，另一方面因為箝制科學研究、司法及媒體獨立性和西方國家爆發紛爭。

(中時新聞網)