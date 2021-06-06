匈牙利政府計畫在首都布達佩斯興建上海復旦大學分校，由於建地原本要興建便宜的學生宿舍，現在宿舍落空，加上擔心大陸的影響力擴張，上萬名匈牙利民眾昨（5）日上街抗議興建復旦大學。

綜合英國廣播公司（BBC）、路透社、香港《南華早報》等媒體報導，匈牙利政府4月和復旦大學簽約，計畫在布達佩斯興建復旦大學分校，預計2024年完工，完工後將是復旦大學在歐洲的第一個實體分校。

不過由於復旦大學的預定建地原本要打造成「學生城」，提供布達佩斯學生便宜的宿舍，現在宿舍落空，數千名、甚至上萬名匈牙利人昨日走上布達佩斯街頭抗議總理奧班（Viktor Orban）的興建計畫，當中不少人高舉寫著「叛國」的標語，除了學生宿舍沒了，反對者也擔心蓋復旦大學會削弱匈牙利本身的高等教育，擴大北京的影響力。

上萬名匈牙利民眾5日走上布達佩斯街頭，抗議政府興建上海復旦大學分校。（圖／路透社）
上萬名匈牙利民眾5日走上布達佩斯街頭，抗議政府興建上海復旦大學分校。（圖／路透社）

匈牙利政府為大學計畫辯護，指稱復旦大學是世界級機構，「將讓學生學到最好的。」

不過根據匈牙利調查媒體Direkt36報導，興建復旦大學預計將花費18億美元（約新台幣496億元），比奧班政府2019年投入匈牙利高等教育的總經費還要多，當中15億美元（約新台幣413億元）將向大陸銀行貸款，另外大學將主要由大陸承包商建造。

自由派智庫共和研究院（Republikon Institute）所做的民調顯示，高達2／3的匈牙利人並不支持復旦大學的興建計畫，昨日走上街頭抗議的22歲學生派翠克（Patrik）表示，「我不支持我們的國家加強和中國的封建關係」，他說資金應該要用來「改善我們自己的大學」，「而不是建設一所中國大學。」

一名學生會會長貝雷茨基（Áron Berezcki）表示，「他們沒有蓋學生宿舍，反而專門為菁英建造了另一所大學，讓世代匈牙利人負債累累。」

布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karácsony）（上圖中白襯衫男子）也反對興建復旦大學。（圖／路透社）
布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karácsony）（上圖中白襯衫男子）也反對興建復旦大學。（圖／路透社）

布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karácsony）也反對興建復旦大學，上周他宣布當地4條路改名，包括改成「解放香港路」（Free Hong Kong Road）等。

匈牙利總理奧班和俄羅斯、大陸等交好，另一方面因為箝制科學研究、司法及媒體獨立性和西方國家爆發紛爭。

文章來源：Hungarians protest against planned Chinese university campus
文章來源：Thousands march in Budapest against Hungary’s plan to build Chinese university campus
文章來源：Budapest protest against China's Fudan University campus

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(中時新聞網)

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