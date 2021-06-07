當地媒體報導，在爆發大規模「反中」示威遊行後，匈牙利政府決定延後引起爭議的上海復旦大學建校計畫，擬於2023年透過公投來決定。

美媒援引匈牙利曼丁納（Mandiner）週刊報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府準備在明年大選後，於後年（2023年）舉行全民公投，讓首都布達佩斯的選民決定復旦大學匈牙利校區的命運。

據曼丁納週刊6日所公布對奧班的幕僚長古亞斯（Gergely Gulyas）採訪的文字紀錄，奧班政府支持在大約18個月後，於首都布達佩斯舉行公投，讓選民決定是否同意復旦大學建設匈牙利校區。

古亞斯說，「我們不想做違背人民（包括布達佩斯居民）意願的『好事』。因此我們支持這樣的立場，即一旦投資條件確定，將由布達佩斯的選民決定他們是否需要一所復旦大學（校區）」。

法新社等外電稍早前報導，數以千計民眾5日在布達佩斯示威，抗議奧班政府在這座城市興建復旦大學分校的計畫。

據匈牙利和復旦大學簽訂的協議，這間校園將是復旦在歐洲地區的第一間分校，占地50萬平方公尺。

但這項規模龐大計畫讓當地民眾對匈牙利外交傾向從西方倒向東方以及國家對中國負債飆升感到不安，也引發北京當局和布達佩斯自由派市長間的外交紛爭。

外流的內部文件披露，興建復旦分校經費預估15億歐元，中國預料將提供13億歐元的貸款來支付其中大部分費用。

抗議行動中有標語寫著「不要復旦！要西方，不要東方！」或指控奧班和其執政右派政黨「青年民主黨」（Fidesz）討好中國。

(中央社)