因應中國軍事威脅日益嚴重，澳洲政府將斥資澳幣100億元（約新台幣2140億元），翻修現役柯林斯級（Collins Class）艦隊的6艘潛艇。

媒體大亨梅鐸旗下「澳洲人報」（The Australian ）今天以頭版頭條獨家報導，指由於中國霸權威脅印太地區安全，再加上由法國「海軍集團」（Naval Group）替澳洲承建的12艘攻擊潛艦要等到2035年起才會陸續服役；故此，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）將下令翻修現役柯林斯級（Collins Class）艦隊的全部6艘潛艇。

「澳洲人報」指出，該項潛艇翻修工程名為「柯林斯延役計畫」（Collins Life of Type Extension）；待現役柯林斯級潛艇役齡30年屆滿後，就會隨即展開。預料在2026年，將會有第一艘役齡屆滿的潛艇接受翻修，每一艘潛艇的翻修工程將歷時2年。

「澳洲人報」披露，澳洲國防部過去本來沒有考慮有關潛艇翻修計畫。不過，由於中國軍事威脅迫近，而中國現時部署印太地區的潛艇數量估計又高達60至70艘，預料在2030年將增加至75艘；故此澳洲有需要確保潛艇艦隊保持在一定規模。

雖然澳洲國防部估計相關工程費用為澳幣60億元，但「澳洲人報」指多名不具名專家估計，相關費用將高達澳幣100億元。

杜登表示：「我們（澳洲）需要面對現實，正視我們面前的區域安全威脅；潛艇配備是我們減低風險的重要一環，這是重要的任務，我們需要好好處理。」

杜登指出：「毫無疑問，我們需要延長（現役柯林斯級艦隊）的使用年限。」柯林斯級艦隊全部現役6艘潛艇都已經排定翻修程序了。

「澳洲人報」指值得注意的是，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）即將在下星期出訪法國。預料莫里森與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面時，將會討論到法國「海軍集團」於南澳州（South Australia）阿德雷得市（Adelaide）建造12艘攻擊潛艦相關事宜。

「澳洲人報」提到，法國「海軍集團」承接的潛艦建造工程已出現延誤問題；而澳、法兩國對於配備和造價也陷入爭議。

杜登坦承，澳、法雙方都有各自的擔憂；他同時強調：「我需要確保我們（澳洲）有最好的配備，並且合約中的承諾必要遵守。」

杜登透露，澳、法雙方在過去6個月以來已加強溝通，目前已出現「正面的跡象」。

「澳洲人報」指出，翻修現役潛艇艦隊將需要克服多項高風險工程，因為涉及潛艇內部全面改裝，以及包括柴油發動機、感應器材的主馬達和電池、數位潛望鏡及其他重要配備的替換和升級。

「澳洲人報」提到，有關現役潛艇翻修工程將會在阿德雷得市進行，由「澳洲潛艇公司」（ASC）主導，並由該批潛艇的原建造商瑞典「紳寶考庫姆公司」（SAAB Kockums）協助執行。

雖然澳洲國防部目前尚未與「紳寶考庫姆公司」簽訂翻修工程合約；但杜登強調「紳寶考庫姆公司」是「可靠的伙伴」，他坦承：「毫無疑問，時間是緊迫的。」

另外在今年5月5日，無黨籍獨立參議員派屈克（Rex Patrick）向媒體投書，指隨著中國武嚇台灣牽動印太地區緊張情勢，中國軍事威脅已迫在眉睫；因此他呼籲，澳洲必須趕緊將現役柯林斯級潛艇艦隊的配備升級。