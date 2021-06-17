隱身於彰濱工業區的緞帶王，是將台灣推向國際的緞帶專家。(圖/旅奇傳媒提供、攝/王政)

【旅奇傳媒/記者-王政】隨著時代的巨輪不斷轉動，許多傳統產業也面臨式微的局面，為了不被洪流淘汰，因此許多企業紛紛加入轉型的行列。然而在彰濱的工業區卻有一家傳統產業，以看似不起眼的緞帶作為跳板，憑藉著不懈的努力，成功叩響國際、甚至獨霸歐美市場，它便是知名的緞帶王觀光工廠。

走進走進緞帶王觀光工廠占地6,000坪的廠區，能發現寬敞的空間裡劃分成兩大區域，一區是明亮的展示空間，一個個精美的緞帶被妥善安放在一排排貨架上陳列，其精細做工令人抑制不住購買的慾望；而透明玻璃的另一頭，則是由上百台編織機傳出「咔、咔、咔」聲響，正有條不紊地勾勒出各種獨特的花樣緞帶，從紡紗到製成後染色一條龍完成。而這，便是台灣緞帶的隱形冠軍─緞帶王的日常面貌，也正是這家看似尋常的製造業，打造出傲視全球的緞帶王國，年生產量達6億碼，甚至站穩歐美市場成為台灣之光。總笑臉迎人的董事長吳世長，便是緞帶王的靈魂人物，因為他的決心與毅力，讓原本已經外移是趨勢的紡織產業鏈能繼續留在台灣，並從內銷代工一路拚到進軍國際，讓台灣的軟實力與競爭力再度寫下新的里程碑。

▲中彰區域觀光聯盟副總召集人暨觀光工廠業召集人／緞帶王董事長吳世長。 記者-王政／攝

一手扶起夕陽工業 成功進軍國際創辦人吳世長的創業故事，可以說是一頁台灣傳統產業傳奇故事。出身宜蘭農家的他，於1976年國中畢業時便遠赴台中投靠從事服裝輔料中盤生意的叔叔，一邊跑業務一邊讀夜間部。後來面對兵單時，他也毅然決然選擇報考志願役，經過5年的服役生涯退伍後，再度重回老本行賣服飾配件。而隨著叔叔的公司準備西進中國，已經摸熟織帶產業的吳世長，選擇繼續留在台灣，並毅然決然於1988年拿著積蓄與老家貸款的農地，買了2部緞帶機台，和太太及師傅3人一起在彰化和美開了間家庭工廠創業，而這便是緞帶王國的開端。

▲廠區的展示空間中，陳列了緞帶王董事長吳世長的畢生心血與驕傲。 記者-王政／攝

▲緞帶王觀光工廠擁有繽紛的五彩色系，十分吸引目光。 記者-王政／攝

在緞帶王觀光工廠內，旅客可以在外頭的步道盡情拍照打卡，五顏六色的彩繪構成一條彩虹步道，讓人經過基本上都會停留很長一段時間拍照。而在園區內，除了可以在無數緞帶交織成的七彩走廊，一邊購買各項緞帶商品外，還可透過偌大的玻璃窗，親眼目睹緞帶整經、織造、染整、印刷、針車、包裝的一貫作業。

當然，您也可以親上前線，執行紡織中最辛苦的「穿紗」，在專家的指引下，親手釐清經紗，將它們正確穿過整經機上的停電片與鋼扣進行織造，然後進行第二次穿紗，絕對會成就感滿滿，同時也會由衷佩服第一線作業人員的巧手及辛苦。

▲在觀光工廠中，旅客可以親上前線，執行紡織中最辛苦的「穿紗」。 記者-王政／攝

▲DIY是緞帶王觀光工廠最夯的體驗項目。 記者-王政／攝

從一手將外移的產業重新穩固在台灣、成功進軍國際，到轉型開闢觀光工廠，吸引數百萬人次造訪，吳世長都憑藉不懈的努力，如同製造出優美緞帶一樣，不斷翻轉出新穎亮點。

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