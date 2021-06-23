為爭取泰國製造業升級市場新商機，台灣精品23日針對泰國市場辦理「工業4.0開創智慧製造新時代」線上發表會。包括東佑達、所羅門、達明機器人、研揚及普萊德等5家台灣精品企業，發表各類新產品與解決方案。

泰國外商總會主席康樹德以及台灣智慧自動化暨機器人協會理事長絲國一特別站台，為台灣自動化產業發言。吸引泰國知名企業豐田通商、大金壓縮機、曼谷工業氣體、曼谷大眾運輸系統等線上觀看。

泰國自2017年開始，加速產業改革腳步。泰國工業區管理局(I-EA-T)更與當地多家業者合作研究5G技術於工業自動化的運用，5家臺灣業者介紹臺灣自動化產業解決方案，範疇涵蓋自動化零組件、工業視覺系統、協作機器人、工業運算設備及基礎網通系統，滿足泰國產業界及買主在自動化發展的所有需求，並提升臺灣工業自動化產業在泰國的專業形象。

東佑達介紹電動缸的高效率及廣泛運用環境，說明該電動缸可取代傳統氣壓缸理由；所羅門介紹產品應用案例展示透過結合機器手、視覺與人工智慧三大功能應用，實現智慧製造化；達明機器人介紹TM12機械手臂及專屬軟體打造的智能堆棧解決方案，實現有效率且安全之堆棧；研揚介紹其人工智慧結合AOI自動光學檢測在產線品質檢控案例，可減少人力並有效改善生產效能及良率；普萊德則介紹工業級5G IoT閘道器，協助製造業打造先進5G工廠，及再生能源供電智慧網路系統，將能源作極大化運用。