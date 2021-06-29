台新金(2887)今宣布台新銀行泰國曼谷辦事處在曼谷南沙吞路上的AIA Sathorn Tower開業。台新銀目前已設有香港分行、新加坡分行、日本東京分行以及澳洲布里斯本分行等4家海外分行，同時設有越南胡志明市、緬甸仰光及中國上海辦事處。此外，馬來西亞納閩分行及吉隆坡行銷服務處現正加快進行開業前準備中，相信很快地就可以正式提供服務，同時越南隆安分行亦積極籌設中。

沙吞區是曼谷的黃金地段及核心商業區(CBD)，匯集諸多著名跨國企業、各國領事館及國際學校等，亦是金融業聚集的主要區域，如盤谷銀行、渣打、摩根大通、法國巴黎銀行、中國銀行等金融機構之總行或子行皆設立於此，亦有多家台資銀行於此區設立辦事處。

因泰國當地受疫情影響，未舉辦開幕慶祝儀式，仍有諸多貴賓，如駐泰國臺北經濟文化辦事處林啟驊主任、泰國臺灣商會聯合總會郭修敏總會長，以及泰國當地金融同業，親臨辦事處表達祝賀。

鑑於泰國地理位置優越，且經濟穩定發展，金融市場具開發潛力，為區域全面經濟夥伴關係成員之一，未來在發展經濟上具相關成長空間；台灣政府新南向政策推動計畫中，以冀全方位發展與東協、南亞及紐澳等國家之關係，促進區域交流發展與合作，同時亦打造台灣經濟發展之新模式，並重新定位台灣於亞洲發展之重要角色。泰國現正積極推動泰國4.0，包含經濟、智慧產業等各方面等提供相當優惠政策，大幅提昇台商在泰業務發展意願，把握新商機，共同參與泰國經濟成長。

據統計資料顯示，泰國台商已逾5000家，且台泰關係往來密切，經貿合作漸入佳境，為此，台新曼谷辦事處未來將協助總行進行當地業務市場調查、經貿資訊及法規搜集等，同時更將深入了解客戶需求，協助客戶與台新各海外分行往來溝通，服務對象除了台商及華人企業外，也將包含當地企業及駐泰跨國公司。