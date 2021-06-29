配合政府新南向政策，台新銀行去(2020)年8月獲泰國中央銀行核准設立曼谷辦事處後，28日台新銀行泰國曼谷辦事處在曼谷南沙吞路上的AIA Sathorn Tower正式開業。因泰國當地受疫情影響，未舉辦開幕慶祝儀式，仍有諸多貴賓，如駐泰國臺北經濟文化辦事處林啟驊主任、泰國臺灣商會聯合總會郭修敏總會長，以及泰國當地金融同業，親臨辦事處表達祝賀。

鑑於泰國地理位置優越，且經濟穩定發展，金融市場具開發潛力，為區域全面經濟夥伴關係成員之一，未來在發展經濟上具相關成長空間；台灣政府新南向政策推動計畫中，以冀全方位發展與東協、南亞及紐澳等國家之關係，促進區域交流發展與合作，同時亦打造台灣經濟發展之新模式，並重新定位台灣於亞洲發展之重要角色。

泰國現正積極推動泰國4.0，包含經濟、智慧產業等各方面等提供相當優惠政策，大幅提昇台商在泰業務發展意願，把握新商機，共同參與泰國經濟成長。

據統計資料顯示，泰國台商已逾5000家，且台泰關係往來密切，經貿合作漸入佳境，為此，台新曼谷辦事處未來將協助總行進行當地業務市場調查、經貿資訊及法規搜集等，同時更將深入了解客戶需求，協助客戶與台新各海外分行往來溝通，服務對象除了台商及華人企業外，也將包含當地企業及駐泰跨國公司。

台新銀行近幾年積極海外市場佈局，除了今日開業之泰國曼谷辦事處，目前已設有香港分行、新加坡分行、日本東京分行以及澳洲布里斯本分行等4家海外分行，同時設有越南胡志明市、緬甸仰光及中國上海辦事處。

此外，馬來西亞納閩分行及吉隆坡行銷服務處現正加快進行開業前準備中，相信很快地就可以正式提供服務，同時越南隆安分行亦積極籌設中。台新銀行表示，未來仍將持續海外據點佈局，以發展成為區域性金融機構為目標，提供客戶及台商更全面、更優質之跨國金融服務。