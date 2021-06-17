翻修荒廢電影院竟挖到古遺跡。義大利北部城市維洛納一間老舊電影院，已廢棄了20年無人處理，日前才進行翻修，挖掘過程中意外發現了一座古羅馬建築，歷史可追溯至西元二世紀，被考古學家讚嘆是「小型龐貝城」。

根據《衛報》報導，維洛納(Verona)一間老舊電影院「阿斯特拉」(Astra cinema)，已遭廢棄20年，近日正在進行翻修工程，豈料工人在電影院的地下室裡，意外發現古羅馬建築，維洛納考古專家表示，這一座建築擁有宏偉的壁畫，牆壁和地板都設有供暖系統，上面還鑲嵌裝飾品，「讓人聯想到一個小型龐貝城(Mini Pompeii)」。

考古學家表示，目前尚不清楚古建築建造的目的，不過認為此建築的面積較大，不太可能作為私人住宅，而屋頂已倒塌，內部還發現燒焦的木製傢俱，初判這裡過去可能曾發生過火災，火災可能與西元79年摧毀龐貝城的維蘇威火山爆發同時發生，所幸壁畫倖免於難，「古建築內的環境完好無損，壁畫壯麗的色彩可追溯到二世紀」。

另外，考古團隊去年於維洛納一處葡萄園裡，發現一排藤蔓下方竟有古羅馬彩色馬賽克地板，且保存相當完好，歷史可追溯至西元3世紀，被認為是考古學家最初於1922年展開尋找的羅馬別墅遺址的一部分。