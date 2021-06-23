2019年民進黨內總統初選落幕，由蔡英文出線。台灣民意基金會董事長游盈隆發六點聲明宣布退黨，點名蔡總統，在她8年領導下，黨已經變了。如今退出民進黨2年了，游盈隆23日在臉書表示，他當年的六點退黨聲明印證，過去這兩年蔡英文領導民進黨的作為與不作為，證明他不是意氣用事退黨。

游盈隆23日在臉書貼文表示，時間過得真快，兩年前的今天，他宣布退出民進黨。而他剛剛重溫六點退黨聲明，印證過去這兩年蔡英文總統所領導民進黨的作為與不作為，充分證明他不是意氣用事離開的。不過直到今天，他還是難忘與珍惜那一段長達24年又115天在黨內與同志同甘共苦的日子。

游盈隆強調，退黨聲明的第六點，提到「希望我今天退出民進黨後，可以更提升基金會的社會公信力，去除過去所有不必要的綠色標籤疑慮」。兩年過去了，他信守承諾，全力打造一個更超然、更專業、更公正的台灣民意基金會。成效如何？社會自有公道。

游盈隆指出，他並未放棄政治路，只要台灣需要，隨時都可以挺身而出，尤其當疫情正肆虐全球，台灣仍岌岌可危的時候。有人曾改編潘越雲《情字這條路》的歌詞，「哪會哪會同款 政治這條路，乎你走著輕鬆，我走著艱苦；哪會哪會同款，政治這條路，你攏滿面春風，我攏在淋雨....」，他感同身受。他也總是相信，只要堅持理想和熱情，總會有雨過天青的一天。

網友留言表示，「用自己的方式守護台灣！」、「堅持不懈一定可以雨過天青。」、「吾本將心向明月，無奈明月照溝渠。求仁得仁，游老師，加油！」