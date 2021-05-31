國內疫情嚴峻，許多人家庭面臨經濟困境，不過仍有嘉義大學、世新大學及樹人醫專等三所學校擬調漲110學年學雜費，反教育商品化聯盟今天發表聲明，指這3所學校未與學生完成溝通，他們要求教育部不能讓這些學校漲學雜費。

不過教育部澄清，樹人醫專已報教育部，110學年不調漲學雜費；其他有申請調漲的學校，教育部將會進入審議程序，預計7月中旬公布結果。

5月31日是110學年大專校院向教育部申請學雜費調整的最後期限。然而，從五月中起台灣面對疫情衝擊，多數學生除了受限於租屋處、宿舍空間狹小，生活上難以調適外，許多打工以及校內的助理工作都被迫中斷。而疫情造成許多行業停業、企業減班休假，更使得勞工家庭經濟陷入危機。

不過反教育商品化聯盟今天揭露，在動盪的當口，嘉義大學、世新大學及樹人醫專等3校，仍強勢進行調漲學雜費申請程序，增加學生與勞工家庭負擔。

反教育商品化聯盟說，嘉義大學預計同時調漲日間部學士班與研究所學雜費，大學部學生每人每學期將增加865元學雜費，研究所學生每人每學期將增加557元學雜費。嘉義大學透過增加學生經濟負擔、扣減兼任教師任課薪水來經營學校，也造成學生「學費可能越繳越多，能上的課卻越來越少」的荒謬情境。

反教育商品化聯盟表示，世新大學預計調漲的進修部學生學分費則高達12％，平均每位進修部學生每年將增加6000元左右的學雜費支出。更誇張的是，世新原定5月17日下午舉辦調漲學費說明會，受到疫情影響本該有所調整，卻未有進一步更動的通知。直到當天下午2點經世新學生權益小組發文，批評校方不顧疫情仍貿然召開實體說明會，校方才臨時調整為線上會議。

反教育商品化聯盟說，樹人醫專向教育部申請調漲學雜費，但詳閱該校網站上「學雜費調整專區」，不符合教育部要求的「資訊公開程序」及「研議公開程序」，網站上所載都是陳舊資料，且並未公開學雜費調漲計畫及支用計畫，絲毫不顧學生意見亦不願溝通。

反教育商品化聯盟說，疫情之下，教育部應該有相應的措施，阻止學校藉由法規漏洞任意調漲嘉義大學研究生、世新大學進修部學生學費。此時放任部分大學調漲學雜費，不僅代表著教育部姑息這些大學侵蝕學生權益，更是直接增加國民在疫情之下的困苦程度。教育部應該駁回所有大學學制漲學費案，一所都不能調漲。

(中時 )