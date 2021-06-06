石岡分駐所派員至轄內設有ATM服務超商加強張貼防詐資訊。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

石岡分駐所派員至轄內設有ATM服務超商加強張貼防詐資訊。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

疫情警戒提升以來，許多民眾減少出門宅在家，網購習慣已成為常態，為避免民眾落入詐騙集團所設於ATM操作「解除分期付款」陷阱，台中市東勢警分局石岡分駐所派員至轄內設有ATM服務超商加強張貼防詐資訊，也請店員要有警覺心，若發現ATM周遭有可疑人士，立即與警方聯繫，以避免詐騙集團趁機從事不法行為。

東勢警分局表示，經刑事局統計，上個月詐騙案件約增加兩成，包括FB購物貨到付款收假貨、刊登廣告騙個資以及誘騙被害人去ATM操作「解除分期付款」等陷阱，發生件數超過800件，財損金額約8000萬元。

警方提醒民眾於疫情期間，網路購物雖然方便，但是必須提高警覺心多留意查證，盡可能避免在非官方網站購買商品，謹慎防範以免受騙上當。

石岡分駐所長林樹鉉表示，全國疫情警戒已提升至第三級，歹徒卻利用民眾急於購買居家用品與娛樂商品且無法面交的心態進行詐騙，千萬避免使用來路不明的網路平台進行交易，如有任何疑問可撥打110或165反詐騙諮詢專線加以求證。

(中時 )