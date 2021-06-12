▲網路又見中市街頭裸女畫面。（翻攝記者爆料網／陳淑芬台中傳真）

中市街頭繼出現買果汁裸女，今天網路又見超尺度影片，畫面中1名長髮裸女在街頭強拉1名男子，畫面中男子一再抗拒，口罩的裸女走近1輛已開啟車門的白色BMW車。警方經追查表示，此影片發生在去年3月1日，38歲女子與丈夫吵架而引發衣衫不整拉扯事件，警方到場處理，女子疑似思覺失調，會同消防局將她強制送醫。

台中市昨天出現1名連口罩都沒戴的全裸女子逛大街，還在路旁的攤販購買木瓜牛奶，來往民眾瞠目結舌，臉書記者爆料網今天有網友，PO出在中市東興路及大業路口附近拍到一段街頭裸女畫面。

影片中1名長髮及腰的女子，口罩僅掛單耳，沒穿鞋子全身一絲不掛，在人行道上大辣辣地強拉1名男子，該名男子戴口罩、穿牛仔褲及西裝外套，他一路抗拒，女子一度勒住男子頸脖處。最後，女子走近停放在路旁、開啟前車門及後車廂的白色BMW自小客車。

街頭裸女影片再度影起網友熱議，紛紛留言「赤裸對決」、「千萬別惹女人」，有人說「脫光光，比較不容比較不容易染疫」，也有人質疑「天氣太熱嗎？」。

轄區台中市第四警分局經追查後指出，此案是去年3月1日受理的一起夫妻吵架案，該名38歲女子與47歲丈夫郭男吵架，西屯區住處的大樓管理室報案指稱「有人要放火自殺」，員警到場處理，兩方已走到大墩與大業路口，員警發現女性衣衫不整，且精神狀態不佳，疑似思覺失調，當場會同消防局強制送醫。