保三總隊破獲大宗迷幻蘑菇栽種場，查扣乾燥迷幻魔菇3785公克、迷幻蘑菇活株2628公克等證物。（保三總隊第一大隊提供／陳淑娥台中傳真）

保三總隊破獲大宗迷幻蘑菇栽種場，查扣乾燥迷幻魔菇3785公克、迷幻蘑菇活株2628公克等證物。（保三總隊第一大隊提供／陳淑娥台中傳真）

保三總隊破獲大宗迷幻蘑菇栽種場，查扣乾燥迷幻魔菇3785公克、迷幻蘑菇活株2628公克等證物。（保三總隊第一大隊提供／陳淑娥台中傳真）

保三總隊破獲大宗迷幻蘑菇栽種場，查扣乾燥迷幻魔菇3785公克、迷幻蘑菇活株2628公克等證物。（保三總隊第一大隊提供／陳淑娥台中傳真）

高雄市陳姓男子由網路習得迷幻蘑菇相關資訊，興起成為「菇農」牟利，由國外購進「孢子印」自行栽種、製造、烘乾，並透過網路相關社群兜售，保三總隊第一大隊去年南下逮捕陳嫌，並查扣乾燥迷幻魔菇3785公克、迷幻蘑菇活株2628公克等證物，為國內罕見且起獲數量龐大迷幻蘑菇栽種場案，陳嫌於16日遭檢方起訴。

保三總隊第一大隊副大隊長蔡明潭表示，去年3月在台中市華美西街破獲張嫌涉栽種製造大麻案，於扣案證物中赫然發現3包重達34公克乾燥迷幻蘑菇，案經多月溯源追查，鎖定貨源來自33歲陳姓男子。

保三總隊第一大隊同年11月南下高雄查獲迷幻蘑菇栽種場案，查扣乾燥迷幻蘑菇3785公克、迷幻蘑菇活株2628公克、成品粉末膠囊42公克、電子磅秤、栽培烘乾設備1批，陳嫌今年6月16日遭檢方起訴。

調查指出，陳男1年前由網路習得迷幻蘑菇相關資訊，興起成為「菇農」牟利，除由國外購進「孢子印」自行以培養皿等相關設備栽種、製造、烘乾，並透過網路以每公克批發價400元、零售價800元於相關社群兜售，再利用坊間無人商店進行收寄貨等轉手交易，為新見犯罪交易模式。

據悉，同住屋簷下的父母一直以為兒子只是在頂樓種香菇，還反問「那不是香菇嗎？」陳嫌竟說，自己收成後有先吃過，不會死人才賣人。

保三總隊第一大隊表示，西洛西賓(俗稱：迷幻蘑菇) 國內已列為第二級毒品，因含有裸蓋菇鹼和脫磷酸裸蓋菇素，可干擾大腦神經系統的信號傳遞而具有強烈迷幻作用，於服用後可產生多重幻覺加疊及時空錯置，極易造成生命的危害；又因藥效影響甚長，對於服用者所產生精神病性障礙最長可達1年，警方呼籲國人千萬不要碰觸。

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