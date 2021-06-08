2022世界盃亞洲區資格賽第2輪F組剩餘賽事集中在日本舉行，「藍武士」日本7日雖在系列賽首度失球，但靠英超球星南野拓實討回領先，仍以4比1完勝塔吉克。而同組最意外一役則是世界排名99的吉爾吉斯有球員感染新冠病毒，3門將全遭隔離只能用後衛守門，竟以0比1不敵世界排名192的蒙古。

吉爾吉斯全隊包含隊職員，這次入境日本前經過6次新冠檢驗全為陰性，未料抵達後被驗出有1名球員呈陽性反應，使得與該球員有近距離接觸的5名球員、14名隊職員全得接受隔離。

倒楣的是，5名被隔離的球員包括3個門將，使得吉爾吉斯面臨沒有門神的窘境，只好讓後衛阿克馬托夫（Aizar Akmatov）客串把關，結果第34分鐘被蒙古前鋒米吉多吉（Oyunbaataryn Mijiddorj）攻破大門，以0比1落敗。

國際足總麾下有211個會員國或地區，蒙古排名第192，他們在前年10月主場對決吉爾吉斯，就僅以1比2小負，這次獲「另類」利多更趁機拿下系列賽第2勝。蒙古在F組首戰就以1比0贏過緬甸，這次打敗世界排名相差95名的吉爾吉斯，我國籍裁判游銘訓還成為現場執法的見證者。

蒙古雖然奮戰不懈，但在F組最早踢完8場比賽，積分6分仍有很大可能墊底，吉爾吉斯卻僅領先緬甸1分，面臨很大的保三壓力，兩隊恰好要在11日交鋒。

(中時 )