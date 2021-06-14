疫情肆虐全台重創民生經濟，擁有百年歷史的士林夜市也不例外，從全盛時期2700間攤商、每日觀光人潮10萬人，至今已有400攤倒閉，境況風雨飄搖，但夜市管理單位不但不團結，還因每年近6千萬元的管理費收入爆發內鬥，今年3月，前里長何逸松配合政府協調攤商納管事宜時，竟遭黑衣人毆打，市府若不以鐵腕整治，瓦解士林夜市的恐怕不只新冠，還可能是人禍了！

3名黑衣惡煞，疑因管理費利益問題衝進德行東路一間檳榔攤，持棍棒、板手朝舊佳里前里長何逸松一陣猛砸。（圖／讀者提供）

本刊調查，士林夜市過去有10多個管理單位，分別管理約2300個攤位，當時每個攤位每天必須繳交70元的管理費，換算下來，每年管理費高達近6000萬元。各個管理單位為了緊緊抓住手中的「搖錢樹」，導致內鬥不斷，甚至還會爭奪地盤，搞得攤商們有時也無所適從。

事實上，1994年黃大洲卸任台北市長後，市府就再也沒有核發攤販營業許可證，目前台北市只有2000多個攤販領有合法攤照，約有2萬8千個無照攤販，包括士林夜市在內的台北市9大夜市，9成都是無照攤販，皆由所謂的協會、自治會管理，市府則扮演監督的角色。

為了解決夜市無照攤販的管理問題，台北市政府去年推動「台北市攤販長期精進計畫」，要求各大夜市的管理單位必須符合「三管五要」原則：管人、管地、管秩序；消防要安全、食品要衛生、環境要清潔、道路要暢通及組織要健全，才具有被市府納管的資格。

本刊調查，為了配合「台北市攤販長期精進計畫」政策，士林夜市原有的管理單位整合為「台北市士林夜市商圈聯合會」，後來卻又冒出「台北市士林夜市國際觀光發展協會」，最終雙方劃分街廓範圍，向市場處申請核准，才將攤商列入納管。

何逸松（右2）深耕舊佳里40年，居中協調簡併夜市管理協會，卻被捲入收費內鬥，遭人恐嚇毆打。（圖／報系資料照）

其實各大夜市的環境整潔、交通疏導及周遭安寧等問題，都令當地居民相當苦惱，也希望市府趕快好好管一管。目前士林夜市的攤商已經列入納管計畫，但遇到地方勢力覬覦「管理費利益」，又被病毒肆虐，處境更是雪上加霜，如何走出經濟低谷，恐怕還得靠市府跟自治單位想想怎麼幫攤商們一把。

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