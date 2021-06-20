國內本土疫情趨緩，北市萬華區起初被視為最大熱區，但北市府20日公布，從12行政區確診數據顯示，6月13日至6月19日士林的發病人數高達54人，竟超越萬華40人。北市副市長黃珊珊透露，因士林護理之家有群聚感染，造成25長者確診。

中央流行疫情指揮中心20日公布，新增107例本土確診，以新北市44例最多，其次為台北市31例，並新增11例死亡。

根據北市府的疫情數據顯示，台北市疫情爆發時，台北市12行政區一周確診數高達1219例，直到一個月後，6月13日至6月19日，確診人數為降至175例，有逐步減半趨勢。

黃珊珊指出，士林本週確診數增加是因為有護理之家一位長者去洗腎後被染疫，因回到機構後造成群聚感染，該院約有40至50位長者，有25位長者確診，目前都安置在新光醫院。

黃珊珊強調，相關隔離安置分流程序，北市在不到1週內完成，該院工作人員已施打過疫苗，與其他長者與也都進行隔離。

至於快篩陽性數，台北市昨天6月19日快篩陽性人數13人，創5月底疫情爆發以來新低，快篩陽性率為1.1％；18日快篩陽性人數則有20人，快篩陽性率為1.2％。

此外，台北市的居家隔離人數，6月19日台北市居家隔離人數降至1658人，居家隔離者散布各行政區，人數較多的行政區，包括中山區有304例、萬華區197例、士林區186例等。