基隆市今日新增3例本土確診個案，全數皆為陰轉陽的患者，其中2人為逸嘉養護中心住民，連續6次採檢核酸檢測（PCR）陰性後，第7次轉陽確診；另名個案則為確診個案接觸者，原先採檢陰性，隔離14天後採檢確診。

林右昌指出，本日新增的3例，分別為養護中心2例與接觸者確診者有1例。案14629、14630分別為70多歲女性與80多歲男性，前者位居中心的黃區後者則位居中心的紅區，先前六採全陰，25日第七採確診，2人皆為無症狀患者，收治醫院治療中。

針對逸嘉養護中心監控狀況，林說，目前紅區匡列對象有住民1人、照服員3人，黃區則有住民5人、照服員2人，2區住民已在25日預防性收治於醫院，照服員於防疫旅館持續隔離，這11人先前連續7次PCR陰性，28日將進行第8採，監測到7月9日。綠區則有住民8人、照服員4人，連續7採陰性，28日8採、29日回機構安置。

另名個案為60多歲女性，其友人確診後於12日被匡列，首次採檢PCR為陰性，24日隔離解除前陰轉陽，現已收治於集中檢疫所。

「大家有必要跟這些人搶殘劑嗎？」由於疫苗殘劑問題鬧得滿城風雨，林今日重申，基隆市採統一造冊原則，僅在醫療院所、集中施打點進行接種，沒有殘劑問題，但因中央開放18歲以上可預約，造成民眾誤以為殘劑數量很多，但未來仍會優先替第8到10類人員施打。