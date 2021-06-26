台東縣達仁鄉土坂村部落會議決定27日起撤除村莊入口防疫管制站。（蔡旻妤攝）

台東連續16天零確診，民意代表喊微解封，台東縣達仁鄉土坂村長阮志陞體恤防疫志工月餘24小時輪值，部落會議決定27日起撤除村莊入口防疫管制站，而率先封山的海端鄉南橫利稻部落則維持全天管制。

全台5月中旬新冠肺炎本土疫情攀升後，台東縣原住民村落部落會議發起自主防疫管理，不僅封山、封溪，同時設置管制站控管外地客進入，甚至部落遊子返鄉都必須經過同意。

阮志陞表示，管制站僅是暫時撤除，若疫情再度升溫，將立即恢復管制，現階段因台東近半個月零確診，更考量村民和志工1個月以來，每天24小時輪值的辛勞，25日經部落會議決議後，27日後暫時撤站，但還是會嚴格落實各項防疫規範，他強調防疫不會鬆懈，依然要求戴口罩、消毒、量體溫、不群聚，仍會定時消毒部落，掌握返鄉村民旅遊史。

此外，率先於5月18日封山和在部落入口設管制站的台東南橫公路海端鄉利稻部落，依然持續24小時管制；利稻村長古金福表示，部落管制站配合政府三級警戒延長至7月12日，部落管制站24小時管制也跟著延長。

古金福說明，南橫公路工人確診6月1日事件後，部落防疫小組開會啟動部落管制站24小時防疫政策，白天班早上6時至晚上8時由部落鄰長輪流指派防疫志工，晚班6時至隔日清晨6時由部落主席、代表、村長、理事長、土審委員、鄰長等幹部輪流擔任守夜志工。