北斗警分局查獲外籍勞工群聚。（北斗警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心禁止室內5人、室外10人以上群聚，北斗警分局10日在北斗鎮中山路段有民眾檢舉聽聞有移工大聲喧嘩情事，赫然發現阮姓等9名外籍移工於室內群聚飲酒，其中胡姓外籍移工等4人係非法逃逸外勞。11日又在埤頭鄉彰水路三段的印尼小吃店，發現自營業現場4名外籍移工及2名負責人在室內用餐、聊天，依違反傳染病防治法函送彰化縣衛生局裁罰。

北斗警分局表示，端午連假來臨，移工可能有群聚聚餐情形，北斗警分局特別針對外籍移工經常出入小吃店及易群聚之處所加以查察，先後發現均違反室內群聚、營業場所用餐等規定。

10日在北斗中山路查獲移工群聚，發現胡姓外籍移工等4人係非法逃逸外勞，帶回依法偵辦。非法群聚，依規定開立彰化縣政府因應COVID-19第三級疫情警戒相關措施執行稽查單，並將逃逸移工及違反防疫規定人員，分別依違反入出國及移民法，報請內政部入出國及移民署彰化縣專勤隊依法裁處暨傳染病防治法第37條第1項第1款規定予以函送彰化縣衛生局裁罰。

北斗分局表示，將持續針對轄內外籍移工易聚集場所加強巡視，如經查獲違反全國三級警戒規定者，必定依法告發，同時呼籲有聘僱外籍移工之工廠及仲介公司，應向移工宣導防疫措施，避免再有室內5人以上、室外10人以上的群聚，及營業場所用餐或其他違反防疫規定的情事，也請民眾自我克制，以免形成防疫破口。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！