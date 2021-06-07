日前數以千計的匈牙利人走上街頭，抗議政府計畫在布達佩斯開設中國復旦大學分校校園。（圖／路透）

中國駐匈牙利大使館周日發表聲發表聲明，指責匈牙利首都布達佩斯市長卡拉松尼(Gergely Karácsony)就中國問題發表「極端錯誤言論」，並對此予以譴責和強烈抗議。這位年僅45歲的帥氣市長是匈牙利政治新星，今年他也爭取成為3個在野黨支持的總理候選人，曾公開力挺台灣加入WHO。

《美國之音》報導，日前數以千計的匈牙利人走上街頭，抗議政府計畫在布達佩斯開設中國復旦大學分校校園。布達佩斯市長卡拉松尼向人群發表講話，聲稱要與示威者站在一起，共同反對中央政府的這項計畫。

布達佩斯市長卡拉松尼向人群發表講話，聲稱要與示威者共同反對匈牙利政府成立復旦大學分校計畫。（圖／路透）

在此之前，卡拉松尼市佈將計畫建造的復旦大學匈牙利分校校園周邊幾條街道重新命名為「達賴喇嘛道」、「光復香港路」和「維吾爾烈士街」，以抗議政府的這項計畫。他與其他反對匈牙利總理維克多．奧爾班（Viktor Orban）的人指責稱，建造這座分校會削弱國家的高等教育品質，並幫助北京增加其在匈牙利和歐盟的影響力。

奧爾班政府今年4 月與上海復旦大學簽署了一項協定，將在布達佩斯的一處場地建設校園，該場地此前曾計畫用來為學生建造宿舍村。奧爾班政府稱復旦是一所世界一流的大學，新校園將讓學生在一個一流的教育機構學習。

報導說，歐爾班政府與中國、俄羅斯和其他一些反對西方陣營的國家政府建立友好關係，並在外交上與西方國家針鋒相對。

匈牙利首都布達佩斯市長卡拉松尼年僅45歲，以政治學者身份從政，2010年至2014年曾擔任匈牙利國會議員，是匈牙利在野黨的政治明星。卡拉松尼年2014年當選布達佩斯第14區首長，2019年當選市長。

卡拉松尼是匈牙利反對總理奧爾班的領導人物，他以維護人權理由譴責奧爾班與中國合作，同時也代表3個在野政黨在2021年反對派初選中爭取成為總理候選人，成為現任總理奧爾班的強勁政治對手。

(中時新聞網)