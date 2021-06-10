歐盟9日譴責中國修改香港選舉制度是違反國際承諾，揚言派出代表團訪問香港。中國駐歐盟使團發言人對此表示強烈不滿和堅決反對，並指任何干涉中國內政的舉動都會遭到反擊。

中國中央電視台新聞app（應用程式）今天引述中國駐歐盟使團發言人宣稱，修改香港選舉制度「有力維護了中華人民共和國憲法和香港基本法確定的香港特區憲制秩序，把以愛國者為主體的『港人治港』原則落到實處，保障香港永久性居民的選舉權和被選舉權」。

中國駐歐盟使團發言人並稱，歐方無視香港國安法和完善選舉制度給香港社會帶來的積極成效，「無視自身人權和制度弊病，一再打著民主、人權和價值觀的旗號插手香港事務、破壞『一國兩制』和香港繁榮穩定，甚至對中國和香港特區立法機關的正當立法行為指手畫腳，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

他並強調，中方再次敦促歐方停止插手香港事務，「停止針對中國搞小圈子的徒勞之舉。任何干涉中國內政的舉動都會遭到中國人民堅決有力的反擊。」

香港議會5月底通過立法改革，直選議席將從一半減少到不到1/4，此外並設置一個新機構審查候選人，禁止被認為不夠愛國的人參選。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）9日透過聲明表示，歐盟「將增強對香港局勢的回應，特別是透過增加對香港公民社會與媒體的支援、提倡言論自由、促進香港公民流動、確保香港民運人士審判的監督」。

他還說，「會考慮派歐盟高層官員造訪（香港）。」

分析普遍認為，在歐盟關切香港情勢擱置歐中投資協定、中國聲索南海多數島嶼主權並大規模關押新疆穆斯林之後，歐盟若派團訪港可能激怒北京，恐將導致歐中關係更加惡化。

(中央社)