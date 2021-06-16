大陸新華社報導，中國國務委員兼國防部長魏鳳和16日出席視訊舉行的第8屆東南亞國家協會國防部長擴大會議並發言，重申在涉台、涉疆、涉港、南海等問題上，中方捍衛國家核心利益的決心意志，堅定不移。

魏鳳和說，當今世界正經歷史上罕見的多重危機，各國應加強團結合作，攜手共建人類命運共同體。中國重視與各國的安全合作，充分理解尊重各國合理關切，中國的國家利益也必須得到充分尊重和維護。在涉台、涉疆、涉港、南海等問題上，中方捍衛國家核心利益的決心意志堅定不移。

魏鳳和說，亞太地區未來發展機遇和挑戰並存，各方應堅持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，共同建好用好東協防長擴大會機制。中方將積極參與機制內合作，為維護地區和平穩定作出更大貢獻。

參會各方就國際和地區安全形勢及相關問題發表了意見。會議討論通過了東協防長擴大會議（汶萊）斯里巴加灣宣言。