中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印當地時間21日表示，當日聯合國人權事務高級專員（人權高專）在聯合國人權理事會無視事實，就涉港、涉疆等問題發表錯誤言論，干涉中國內政，中方對此堅決反對。並強調中方歡迎人權高專訪華並參訪新疆，同時也多次表明，此訪應是友好訪問，目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂「調查」。

法廣報導，聯合國人權理事會會議21日開幕，人權高專巴舍萊（Michelle Bachelet）呼籲國際社會奮起，應對人權前所未有的嚴重倒退。她特別提到新疆和香港，希望今年能有意義地前往新疆，切實調查維吾爾人權狀況。她還說，《香港國安法》頒布已經一年，人權高專辦事處得知許多非常令人擔心的情況。

劉玉印指出，中國制訂和實施《香港國安法》屬於中國主權。《香港國安法》為保障香港長治久安和繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠提供了強大制度和法律保障，得到了廣大香港居民的支持和擁護；《香港國安法》實施後，香港實現由亂及治的重大轉折，香港民眾再也不用生活在動盪和暴力的威脅中，各項合法權利和自由在安全環境下得到更好行使，其中就包括言論、新聞、出版的自由。

劉玉印說，任何自由都不是無邊界的，都不能突破國家安全的底線，有關國際公約對此有明確規定；香港是法治社會，法律面前人人平等，任何人都不能凌駕於法律之上，違反法律必然會受到法律追究。

劉玉印表示，當前新疆社會安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業，各族人民的各項人權充分得到保障；某些國家和勢力出於政治目的，散布關於新疆的無恥謊言，企圖抹黑中國形象、干涉中國內政、遏制中國發展，他們的圖謀不會得逞；中方歡迎人權高專訪華並參訪新疆，同時也多次表明，此訪應是友好訪問，目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂「調查」。

劉玉印強調，香港、新疆是中國領土不可分割的一部分，香港、新疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，中方捍衛國家主權、安全和發展利益，反對任何外來干涉的決心堅定不移；中方敦促人權高專尊重中國人民追求幸福生活的權利，停止發表干涉中國主權和司法獨立的錯誤言論，同中方開展建設性對話與交流，為雙方合作創造良好氛圍。