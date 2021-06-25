美國在台協會官員日前指稱美台關係出現根本性變化，中國外交部發言人趙立堅25日主持例行記者會重申，一個中國原則是中美關係的政治基礎，堅決反對美方錯誤言論。

美國在台協會副處長格林在台北一場演講中表示，美台關係有了根本性的變化，美國是台灣最重要的國際支持者，記者為此提問中方有何評論。

趙立堅表示，堅決反對美方有關錯誤言論，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史和法理事實，任何人任何勢力都無法改變。中方一貫堅決反對美方以任何形式提升與台灣實質關係，堅決反對任何形式的美台官方往來。

趙立堅強調，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止藉台灣問題進行政治操弄，停止美台官方往來和提升實質關係，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。