第八屆東協防長擴大會視訊會議16日舉行。日本防衛大臣岸信夫在會上提及台海和平穩定對區域及國際社會的重要性。中國國務委員兼國防部長魏鳳和出席會議時則指出，台灣是中國核心利益。

新華社報導，魏鳳和在會上說，當今世界正經歷史上罕見的多重危機，各國應加強團結合作，攜手共建人類命運共同體。中國重視與各國的安全合作，充分理解尊重各國合理關切，中國的國家利益也必須得到充分尊重和維護。在涉台、涉疆、涉港、南海等問題上，中方捍衛國家核心利益的決心意志堅定不移。

魏鳳和說，亞太地區未來發展機遇和挑戰並存，各方應堅持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，共同建好用好東盟防長擴大會機制。中方將積極參與機制內合作，為維護地區和平穩定作出更大貢獻。

據報導，參會各方就國際和地區安全形勢及相關問題發表了意見。會議討論並通過了東協防長擴大會汶萊宣言。

共同社報導，岸信夫16日在會上除提及台海和平穩定對區域及國際社會的重要性。還譴責中國《海警法》允許海警局船隻使用武器，認為自國際法角度看來，《海警法》在適用海域及武器使用權限上的規定都存在問題。

我外交部16日對日方發言表示高度歡迎與由衷感謝，並樂見日本政府重視台海安全等議題；我方今後將持續擴展、鞏固及強化台日間各領域的友好合作，共同深化台日全方位的夥伴關係。