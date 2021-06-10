中國駐歐盟使團發言人當地時間9日就歐盟涉港聲明回應指出，任何干涉中國內政的舉動都會遭到中國人民堅決有力的反擊。

美國之音報導，歐洲聯盟9日譴責香港對選舉法做出重大修改，稱中國違反了國際承諾並表示將考慮派遣歐盟高級代表團前往香港。上周，匈牙利行使了兩個月以來第3次「一票否決權」，3度阻止歐盟發表指責中國的涉港聲明。

中國駐歐盟使團發言人表示，香港立法會於5月27日審議通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，該《條例》已於5月31日刊憲公布、正式生效。這部《條例》準確完整地反映了《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》的基本原則，完全符合全國人大常委會修訂的《香港基本法》附件一和附件二的內容。

發言人稱，《條例》有力維護了《中華人民共和國憲法》和《香港基本法》確定的香港特區憲制秩序，把以愛國者為主體的「港人治港」原則落到實處，保障香港永久性居民的選舉權和被選舉權，促進香港的良政善治，合理合法、正當必要，得民心順民意，將助力香港開創發展繁榮的新篇章，推動「一國兩制」進入行穩致遠的歷史新階段。

中國駐歐盟使團發言人指出，歐方無視《香港國安法》和完善選舉制度給香港社會帶來的積極成效，無視自身人權和制度弊病，一再打著民主、人權和價值觀的旗號插手香港事務、破壞「一國兩制」和香港繁榮穩定，甚至對中國和香港特區立法機關的正當立法行為指手畫腳，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人說，中方再次敦促歐方，停止插手香港事務，停止針對中國搞小圈子的徒勞之舉。任何干涉中國內政的舉動都會遭到中國人民堅決有力的反擊。

美國之音報導，美國國務卿布林肯等七國集團的外長和歐盟外交政策主管博雷利今年3月在中國人大通過修改香港選舉制度的決定後，發表聯合聲明說，北京的決定「強烈顯示中國大陸當局執意要消滅香港的異議聲音與觀點」。七國集團外長及歐盟外交主管一致呼籲中國尊重香港的自由與自治，並停止鎮壓香港民主派活動人士。

(中時 )