G7峰會聯合公報提到關於台海和平穩定後，15日解放軍20多架次軍機進入台西南空域。大陸國台辦發言人馬曉光說，大陸絕不容忍台灣謀獨行徑，也絕不容忍外部勢力肆意插手干預台灣問題，陸方有必要對這些勾連行徑做出強有力的回應。

空軍昨天發布共機動態，共有28架共機侵擾西南防空識別區（ADIZ），並有多架共機從西南空域飛到東部海域，是去年9月國防部開始公布共機動態以來，架次最多的一天。

被問及此，馬曉光表示，造成兩岸關係緊張動蕩的根源是民進黨頑固堅持台獨立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，挑動兩岸對立對抗。

他稱，大陸始終堅持推動兩岸關係和平發展、融合發展，為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，在抗疫過程中願盡最大努力為廣大台灣同胞提供幫助。

他說，但大陸絕不允許民進黨把大陸的善意視為謀獨的機遇，絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分離出去。