中國駐歐盟使團16日發布發言人就歐美峰會聲明涉中內容答記者問指出，中國的根本利益不容干涉。對歐美峰會聲明相關涉華內容表示強烈不滿和堅決反對。
中使館表示，有記者問，2021年6月15日，歐盟、美國領導人在布魯塞爾舉行峰會並發表聲明，提及新疆、西藏、香港、台灣、東海、南海等一系列涉華問題，並指責中國經濟脅迫和傳播虛假資訊。中方對此有何評論。
中使館指出，歐美峰會聲明內容遠遠超出正常發展雙邊關係的範疇，通篇充斥著陳舊過時的冷戰零和思維與集團政治論調，這種拉幫結派搞「小圈子」的做法逆歷史潮流而動，完全不利於國際和地區的和平與穩定。
中使館稱，「我們對歐美峰會聲明相關涉華內容表示強烈不滿和堅決反對。」台灣、香港、涉疆、涉藏問題是中國的內政，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國的根本利益，不容干涉。
至於誰在基於謊言和虛假資訊揮舞單邊制裁工具，誰在為了維護自身霸權對別國實施打壓脅迫，國際社會看得很清楚。天理昭昭，公道自在人心。中國早已不是過去的中國，站起來的中國人民是不會被嚇倒的。中方將堅定走和平發展道路，也將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。
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