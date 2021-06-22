中國新聞網22日稱，美國有線電視新聞網（CNN）當地時間18日報導中國疫苗接種量將破10億劑次，驚嘆「中國速度」，這則報導觸動了一些美國媒體人和政客敏感神經，交相指責「美國有線電視新聞網（Cable News Network）」成了「中國新聞網（China News Network）」，並指CNN為「中國共產黨做宣傳」。中新網指，一則針對中國的客觀報導，竟淪為對中國有利的「宣傳」，再次體現了美西方部分群體針對中國問題的雙重標準。

中新網表示，其實，這並非他們第一次上演針對中國的「雙標」戲碼。此前，包括CNN在內的一些美國媒體，將SpaceX火箭殘骸墜落，浪漫化為「點亮夜空」的電影大片場景；卻「齊心協力」炒作「失控」的中國火箭殘骸，可能對地球造成威脅，這類報導被部分政客廣泛引用來質疑中國。

而此次CNN報導中國疫苗接種量將破10億劑次，卻被部分美國媒體和政客點名，稱其為「中國共產黨做宣傳」，更有甚者質疑中國資料造假。謊言被追捧，事實卻遭到質疑和嘲諷，從根本上講，是他們對中國發展先入為主的偏見作祟。

中新網指出，此次中國疫苗接種突破10億劑次，是不容置疑的客觀事實。美媒口口聲聲推崇新聞自由，卻針對對中國的客觀事實報導大肆質疑和嘲諷，表現出十足的「酸葡萄」心理。不禁懷疑，他們推崇的「新聞自由」究竟是什麼樣的自由？難道只能容忍攻擊抹黑中國的自由？