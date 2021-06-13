今年的七大工業國集團（G7）因為沒有川普而顯得和樂融融，不過盟友對於現任美國總統拜登的立場也並非照單全收，雖然7國領袖同意推動全球基礎建設倡議對抗大陸的一帶一路政策，但是對於拜登要求在共同聲明中針對新疆問題對大陸進一步施壓，盟友間出現嚴重分歧，12日的討論過程更因為太過敏感而一度斷網。

G7領袖達成共識，推動全球基礎建設倡議對抗大陸的一帶一路政策。

拜登此趟歐洲行的最主要目標就是向西方盟友展示「美國回來了」，不過現實世界總是有些複雜，美國「野獸日報」（Daily Beast）評論，今年沒了川普，但是白宮以為憑藉拜登的魅力，就能說服G7其他盟友硬吞拜登的所有政策立場，似乎是有點太過自信了。

7國領袖達成共識，支持稱為「重建更好世界」（Build Back Better World，B3W）的全球基礎設施建設計畫，協助縮小開發中國家40兆美元的基礎建設資金缺口，並且對抗大陸推動的一帶一路倡議。

不過在要求盟國針對新疆問題進一步對北京施壓時，拜登似乎踢到鐵板。拜登12日試圖說服盟友簽署共同聲明，直接對新疆強迫勞動問題批評北京，美國有線電視新聞網（CNN）引述美國資深官員指出，各國元首對於該如何處理北京問題有嚴重分歧，周六會議上的分歧更一度因為太過敏感而中斷會議室對外的所有網路連線。

在這個議題上，歐洲國家連成一線對抗美國、英國與加拿大，後者希望對北京更強硬。官員透露，拜登一度強烈呼籲各國領袖公開批評北京，並且強調要採取行動。

美英加能否成功說服歐洲友人在今（13）日公布的聯合公報中譴責北京，還有待觀察。

值得注意的是，法國總統馬克宏（ Emmanuel Macron）上周就率先警告華府，歐洲不會跟隨拜登希望回到冷戰思維、將中國大陸視為西方新敵人的明顯意圖，他強調在與大陸建立關係時，歐洲將保持獨立，政策上既不會成為大陸的附庸，也不會與美國保持一致。