據「Military.com」報導，負責特種作戰與低強度衝突的美國助理國防部長提名人邁耶爾(Christopher Maier)，27日出席聯邦參議院軍事委員會聽證會時表示，美特種部隊可協助強化台灣防禦能力，以因應中國大陸武力犯台的潛在威脅。

邁耶爾認為，美國應考慮採取強有力的措施，協助台灣提升非正規作戰(irregular warfare)的能力，而特種部隊可以扮演關鍵的貢獻者。「考慮到我們可運用的各種能力，特種部隊將是關鍵因素」。

在聽證會上，美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提議美軍協助台灣特種部隊的構想。具體方式可參考美特種部隊如何協助波羅的海國家，提升防禦能力以抵抗俄國的侵略。對此，邁耶爾表示特種部隊成員可協助台灣軍隊提升作戰技巧，抵抗網路(resistance network)與反敵軍兩棲登陸就是最好的例子。

他也強調資訊作戰為關鍵領域；特種部隊可藉此協助傳統部隊嚇阻中國大陸軍隊的侵略。也因此，改善美國特種部隊實施資訊作戰的能力，將成為他就任後的優先事項之一。

另一方面，他也談到如果喀布爾的阿富汗政府垮台，將讓美方收集情報與實施「超視距反恐作戰」變得非常有挑戰性。軍方正於阿富汗境外另尋設立基地的可能選項，而阿富汗安全部隊的瓦解將讓此一工作變得更為困難。

不過，他表示美軍還是能和區域與地方利益相關人士共同合作完成前述任務；但「離我們越近越好，這樣發生狀況時我們可運用各種能力解決問題」。

當議員問及美軍特種部隊是否應協助維持與當地領導人的關係時(如同阿富汗戰爭初期特種部隊與北方聯盟共同合作)，他回答如果喀布爾政府垮台，這將成為考慮選項。不過，阿富汗戰爭是特種部隊首次進入阿富汗，也很可能是最後一次進入該國，這絕對會是他思考的選項之一。

此外，他也提到自己會努力讓特種部隊的多樣性增加，並確保女性官兵能擁有適合自己的裝備，這也會成為他就職後的優先要務之一。在軍隊向女性開放所有軍事職務後，軍方自此開始產生一連串的演進。比如，空軍開始確保女性擁有合身的防彈背心與飛行服。

他強調，這證明軍方持續不斷努力，讓女性同袍在平等的基礎上展現工作能力，並獲得在各種戰場情勢中所需要的裝備與能力。隨著美軍在全球各地展開競爭，軍方在戰鬥任務上需要兩種性別，軍隊也需要擁有各種專長的人才，而這是過去僅強調力量的軍隊所沒有的。

(中時新聞網)