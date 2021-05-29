新冠肺炎疫情破口至今，篩檢陽性率始終維持在7%左右，每日確診加校正回歸數也始終有五、六百人，全國三級警戒也直接延長至6月14日，疫情不僅沒有一開始的樂觀，確診人數每日飆升、死亡人數也正式超越當年的SARS。在此嚴峻形勢下，雙北已開始就四級警戒（封城）進行兵推，一但疫情再不緩和，恐怕他國惡夢將在台灣上演！

尤記得二月初陳時中在立法院答覆立委質詢時，還曾霸氣的喊「世界怎麼跟得上台灣！」四月時更喊話要協助世界建構完善的醫療體系。前後不到短短數月就被現實打臉，台灣也從彭博社公布的全球防疫韌性排名中，由第10名跌到第15名，當中最重要的關鍵因素還是疫苗接種影響力，疫苗不僅可以預防重症和死亡，重點還能遏止病毒擴散，疫苗接種率高的歐美在這波抗疫作戰中已後來居上，成為防疫有成的國家，反觀只有圍堵的台灣在破口發生後全面失守，不僅擋不住疫情，連自豪的醫療體系都將近崩潰！

疫情的破口及失敗的疫苗政策已成為民進黨及蔡政府的照妖鏡，首先是使疫情破口「3+11」的范雲大立委，接著是政府及指揮中心一直以來說謊的疫苗政策。國產疫苗的部分從2020年12月預計投產、2021年4月拚上市、2021年開年後可用……，時程一再延宕，最新說法是八月可產一千萬劑。國外疫苗採購部分，從2020年的230萬劑、台灣與各國「超買」疫苗、2021年第一季的一千萬劑，到現在才不到一百萬劑，連區區15萬劑都可渲染成採購有功，民進黨的大內宣已經猶如失智症患者，不用記得過去、只需美化將來，完全把台灣民眾當白痴在耍！

指揮中心每日就只會記者會實境秀，從確診、病床到疫苗，沒有實際、只有數字。看不下去的地方政府及民間自南投縣長林明溱開始、永齡基金會郭台銘董事長、佛光山都透過各自管道爭取購買疫苗，指揮中心也果不其然祭出八大原則要求送檢。但針對國產高端疫苗，政府竟打算緊急授權以求務必儘快上線施打，問題是這些擬外購的疫苗都已取得WHO認證，國產疫苗現在才二期實驗，連三期實驗、國內認證都沒有，更遑論國際認證，誠如台北市長柯文哲所說：「為什麼要把國運賭在冒險上面？」這種只許政府自己臨時授權卻卡關國際認證疫苗的行為豈不是本末倒置，未來各國開啟國門往來推行「疫苗護照」時，打國產疫苗的民眾又將情何以堪？

更諷刺的是，這波中央採購的15萬劑莫德納疫苗，指揮中心已表明力拼兩周完成檢驗封緘配送並開始施打，對照地方政府及民間採購的八大冗長流程及規定，這種行為無疑自打嘴巴！

疫情延燒當前，有為的政府當以人民生命安全為重，既然中央政府認為自行採購疫苗會受到外力阻攔，為何不與地方政府或和有能力的民間單位合作？趕緊停止口水疫苗並回歸務實專業，才能挽救民眾的生命健康！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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