【旅遊經 洪書瑱報導】「關島」一直以來受到台灣旅客觀光旅遊的青睞，包括：關島的風光、人民的熱情與潛水、浮潛、賞豚、查莫洛文化、高爾夫，還有美式購物中心、免稅精品商店採購樂趣等多元的旅遊風采。而位於馬里亞那群島最南方，面積550平方公里，為密克羅尼西亞地區各島嶼中面積最大者，島上人口約17萬人。而關島關島觀光局台灣辦事處近期將更名為「關島台灣辦事處」(Guam Taiwan Office，以下簡稱GTO)，除了如過往持續推廣觀光外，業務範圍將擴增經貿、文化交流等！

關島海灘充滿異國風情，熱帶森林蔥鬱茂密，鮮豔花卉常年盛開，是台灣旅客理想的旅遊地點。「關島台灣辦事處」(Guam Taiwan Office，以下簡稱GTO)近期取得中華民國國外交部核發之在台駐外機構證明函，成為具有關島官方代表性的台灣辦事處。GTO並於6月1日正式取得駐台美國各州政府辦事處協會（American State Offices Association）會員資格，除了要感謝駐關島台北經濟文化辦事處（TECO）、外交部北美司、美國在台協會商務組（AIT Commercial Section）的鼎力支持和協助外，GTO表示，未來擴大在台推廣的業務範圍將包含了經貿、文化交流和觀光旅遊。

GTO前身為關島觀光局台灣辦事處，多年來致力於推廣關島是一個令人嚮往的海外度假勝地，每年吸引約3萬名我國籍旅客前往度假勝地關島，此次正式更名為「關島台灣辦事處」，業務範圍也將擴大到推動經貿相關領域。而「關島台灣辦事處」GTO將積極建立與台灣官方機構和民間組織的互動，支持企業投資和擔任雙邊溝通重要橋樑的角色。

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示：「我非常高興GTO正式成為關島在台代表處，並將業務範圍擴增至推動觀光旅遊以外的領域，這是關島與台灣長期友好的雙邊關係中一個重要里程碑。我也想對台灣近日COVID-19案例激增、與疫情奮戰的狀況，獻上最誠摯的關懷和支持，我衷心期盼台灣疫情的情況能盡快回穩，恢復正常生活作息。」相關訊息可至關島觀光局官方網站查詢。

(中時新聞網)