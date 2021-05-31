POS廠伍豐(8076)力拚2021年營運重返成長軌道，除持續深耕既有硬體產品市場、以軟硬整合解決方案擴大客源及應用市場，亦將積極開發新興開發中國家以博彩設備投資及參與營運專案，鞏固博彩設備供應商地位，並以海外子公司提供線上博奕產品、跨足博彩業營運。

伍豐近期股價波動劇烈，4月底急漲觸及42元的20個月高點後一路下殺，17日下探24.85元的13月低點，半個月急跌達4成。近日止跌後穩步回升，今（31）日開高後放量飆升8.36％至32.4元，截至午盤維持逾2.5％漲幅，領漲工業電腦族群。

伍豐前4月自結合併營收7億元、年增1.91％。首季毛利率29.41％、營益率1.04％，略低於去年同期29.92％、1.38％，但較去年第四季轉盈。惟因業外虧損增加，歸屬母公司稅後虧損0.25億元、每股虧損0.1元，虧損幅度季增71.46％、但年減16.23％。

伍豐受疫情影響歐美終端客戶設備投資進度、衝擊轉投資俄羅斯海參崴賭場「水晶虎宮殿」營運，使去年營運轉虧、降至近10年低點。隨著訂單需求逐步回溫，公司力拚今年營運重返成長軌道，聚焦視訊互動老虎機及加值服務平台2大方向布局，看好前者效益可望顯現。

伍豐董事長徐明哲在營業報告書中指出，今年除了深耕既有硬體產品市場外，將致力整合集團軟體資源，以軟硬整合解決方案產品擴大客源及應用市場。同時，配合各地區博彩客戶需求及當地法令規定，開發以博彩設備投資、參與營運專案。

發展策略方面，伍豐將持續投入資源開發新型POS、自助終端機、彩券投注機、遊戲機及其他相關應用產品，並結合集團自有軟硬體整合能力，對產品提供加值服務，以符合新世代零售流通業需求。

同時，伍豐將積極推廣雲平台服務，協助客戶管控POS及周邊硬體裝置，以降低客戶維護成本，提升運營效能，同時制定開發雲平台與應用軟體間的橋接服務，進一步擴大平台的應用基礎及範圍。

(時報資訊)