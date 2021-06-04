3日歐洲股市跌幅縮小，因歐元區與美國經濟數據表現亮眼，不過英國股市卻受到降評以及除權息之故而收低。STOXX 600收451.26點，小跌0.08點或0.02%。

STOXX 600雖收小黑，不過盤中交易時一度大跌0.8%，汽車族群，汽車零組件以及生醫股上漲，不過礦業類股跌幅最大。

英國部分投資人甘願即使無法參加除權息也要調整持股，包括國家電網與翠豐零售商等，均受到賣壓襲擊均走跌，拖累英國富時100指數收黑0.6%。

歐元區除了製造業生氣蓬勃外，根據IHS Markit調查，歐元區服務業採購經理人指數(PMI)終值顯示，隨著社交限制放寬，主導歐元區的服務業在5月大施拳腳，從4月的50.5飆升至近三年新高55.2位置，且略高於預期值55.1。

調研單位凱投巨集觀（Capital Economics）表示，採購經理人數字與歐元區5月份的景氣復甦步調一致。雖然製造業正面臨價格上升的壓力，但通膨增加只是暫時現象。

美國人力資源業者ADP指出，美國5月民間就業人數增加97.8萬人超越預期，也為美東時間5日的官方就業報告奠基。不過，市場卻解讀有通膨疑慮，美股因此走弱。

同時，美國新申請就業補助的民眾，也創下2020年新冠疫情爆發以來最低數量。

2021年迄今，歐企獲利穩健、大規模疫情激勵計畫與新冠疫苗接種率漸增下，都是STOXX 600上漲12.1%的助燃劑。同時，美股的標準普爾500指數也漲11.8%。

法國人頭馬君度集團，股價創下歷史新高後走跌3.3%。這家全球大酒商除將調高一整年的營業利益目標外，還要再加發股東85%股息。

2021上半年營利與營益率可望創新高的建築材料商聖戈班，上漲4.2%。

英國最大電信業者BT下跌1.9%，因德意志銀行將其投資評等下調至賣出。

(時報資訊)