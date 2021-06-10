華爾街等待周四關鍵通膨數據、觀望聯準會消息，周三美股集體收黑。但在台積電回神，電子重拾大權，萬七吹響號角，台股周四開漲58.32點報17024.54點，大盤半小時傳產扯後腿，面板三雄、貨櫃三雄後繼無力，指數一度摔跤拉近平盤，電子、電機、汽車仍走勢穩當，台積電提高季配息氣宇軒昂，電子權值大軍接棒多頭地位，鋼鐵、金融也回穩，帶動指數上攻力道，收復17100點關卡、挺進5日、10日線，傳產尾盤跌幅收斂，指數收在當日最高，終場收漲1.14%或193點，報17159.22點，成交金額增至4098.42億元。今日外資(不含外資自營商)買超161.165億元，投信賣超18.7393億元，自營商買超17.0517億元，三大法人買超159.47億元。

晶電雙雄周三ADR，台積電漲1.04%、聯電跌1.18%，周四雙雙收紅強攻；台積電(2330)股利驚喜加碼激勵股價開高走高，收漲2.22%至599元，收復5日、10日及20日等短期均線，收在當日最高、再拚600元關卡；聯電(2303)收漲1.58%至51.5元。聯發科(2454)亦收漲3.21%至998元，盤中一度重返千金位；大立光(3008)則站穩3000元，收漲4.07%至3070元；鴻海(2317)、矽力-KY(6415)收漲0.91%、1.89%。其他權值股，中華電(2412)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、南亞(1303)、台塑(1301)、台化(1326)、和泰車(2207)、聯詠(3034)、台泥(1101)、中租-KY(5871)等表現可圈可點。

電子重回主流，電子股占大盤成交比例超過五成，半導體、電子收漲2.19%、1.65%，登上市漲幅冠季軍，IC設計、記憶體、MOSFET、MCU揮舞大旗，盛群(6202)、達能(3686)雙雙漲停，盛群登百元，松翰(5471)觸及百元，新唐(4919)、旺宏(2337)、瑞昱(2379)、京鼎(3413)、創意(3443)、威鋒電子(6756)、富鼎(8261)等強漲逾3-6%。電機類指收漲1.85%，奪漲幅第二，1.85%，亞力(1514)、日馳(1526)、亞德客-KY(1590)、高力(8996)等漲勢凌厲。塑膠、汽車、其它電子、生醫均漲幅1%以上。鋼鐵族群則在尾盤稍見拉升，中鋼(2002)股價午後翻紅，帶動新光鋼(2031)、燁輝(2023)等股價同步止跌上揚，鋼鐵類指收漲0.33%。電子零件、金融漲0.92%、0.42%；先前漲幅耀眼的傳產航運、造紙、玻璃、紡織皆跌幅居前，航運跌1.06%最劇，BDI指數反彈2.5%，類股中僅裕民(2606)、慧洋-KY(2637)等守住紅盤，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)都漏油停歇。

高端疫苗(6547)周四停牌靜待下午解盲結果，但看好結果而率先表態，高端股東基亞(3176)、云辰(2390)、台康生技(6589)雙雙衝上漲停，合一(4743)也收在漲停，生展(8279)觸漲停，中天(4128)、國光生(4142)、台耀(4746)、寶齡富錦(1760)、亞諾法(4133)亦威風，生醫多頭士氣如虹。面板報價將反轉，花旗環球降評友達(2409)，面板三雄友達、群創(3481)、彩晶(6116)均灰臉重傷，股價開高走低。而5月營收公布最後一天，板卡族群5月營收表現靚，麗臺(2465)股價再創波段新高，撼訊(6150)、微星(2377)、技嘉(2376)皆上漲有戲。PA族群，穩懋(3105)觸及漲停，領族群之宏捷科(8086)、全新(2455)等股價紅了。

5月營收成績單左右股價，雍智科技(6683)、台光電(2383)、力旺(3529)、泰谷(3339) 放量高鎖漲停，台玻(1802)無感翻黑，和大(1536)上攻觸及百元，東森(2614)觸及漲停登前高，亞德客-KY(1590)跳上千元，怡華(1456)、笙泉(3122)、生展(8279)亦摸及漲停板。力旺再登天價，亞德客-KY等千金表現不俗，台股盤中再現十千金榮景。

5日RSI為64.92，10日RSI為60.99。9日K值為69.65，9日D值為76.43。20日乖離率為3.08。外資終結連4日賣超，6月以來仍賣超286.27億元，今年來賣超3743.09億元。分析師王兆立表示，端午節假期即將來臨，此外，市場關注美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結果，預期台股短期可能區間震盪整理。

其他分析師則提到，原本要拉回整理的大盤因台積電的神助，又站回萬七點之上，並吸引資金轉進電子股，雖然傳產股出現量縮且價回現象，但傳產股的基本面紮實，等籌碼沈澱後，還是有機會再度竄起，短線因國內新冠肺炎疫情未見緩和，投資人也不敢持續偏多操作電子股，可能會形成類股輪動，在高檔以盤代跌的局面。

(時報資訊)