隔夜美股在觀望聯準會決議下，四大指數全數收黑，台股今日跟進開低震盪，在貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)同闖天價領軍下，指數一度上攻17398點，惟電子權值股台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)及面板三虎友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)等齊步走疲，拖累指數壓回至平盤附近整理，受制台指期今日結算，午盤過後賣壓大舉出籠，指數一度殺低近百點下探17275點，終場加權指數收在17307.86點、下跌63.43點，成交值放大為5675.66億元，位居史上第七大。今日外資(不含外資自營商)賣超181.8179億元，投信賣超12.1742億元，自營商買超21.0935億元，三大法人賣超172.89億元。

電子股今日表現偏弱，台積電(2330)明日除息，每股將配發2.5元現金股利，今日下跌4元收在最低605元，聯電(2303)殺低2.4%失守5日線，面板三虎友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)同步大跌逾6%成提款機。千金股漲跌互見，股后大立光(3008)力保3000關收高逾1%，緯穎(6669)一度亮燈漲停衝上天價1090元，股王矽力-KY(6415)、信驊(5274)、祥碩(5269)同步走疲。太陽能族群在碩禾(3691)獲鴻海(2317)入股消息激勵下亮燈漲停，帶動國碩(2406)、安集(6477)、達能(3686)跟進攻頂，茂迪(6244)、元晶(6443)緊跟在後同步放閃。

航運股人氣依舊強強滾，占大盤成交比重一度超過5成。航海王萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)盤中同步創下210.5元、147.5元及140元新高價，惟午後遭空方突襲，萬海(2615)、陽明(2609)漲幅收斂分別收在205.5元及130元，長榮(2603)翻黑收低至133.5元，散裝航運族群轉弱，新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612)齊跌逾3%。塑化股火力集中在二線族群，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)、中石化(1314)齊步走揚。已向衛福部食藥署申請EUA的高端疫苗(6547)在檢調要查有無內線交易的利空衝擊下，收在跌停255元，衝擊生醫股表現。

美國央行將召開FOMC會議，市場聚焦貨幣政策是否調整，外資轉趨保守落袋為安，今日翻空賣超台股181.81億元，終結連3買。5日RSI為67.90，10日RSI為63.65，9日K值為83.46，9日D值為79.71，20日乖離率為2.57。台股今日受制台指期結算，在電子股表現弱勢下開低走低，力守5日線及17300點大關。目前台股指數維持高檔震盪盤堅，盤面上類股表現分化，操作建議選股不選市，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、新能源車、航運、紡織及金融等族群。

台股整理後漲勢是否進一步強化，再戰17,709高點，觀察重點在美通膨會不會失控，聯準會是否提前收錢縮表，電子業景氣能否續旺等。由於全球已有處理疫情經驗和疫苖施打，疫情終究會緩和下來，歐美、日韓和印度等國後來爆發疫情對股市影響都有限，台灣並未進入第四級封城，不影響以出口為主的製造業生產活動，基本面不會有太大改變，可望支撐台股中長多行情續航。建議操作順勢逢震盪或拉回時選股作多，留意半導體、5G、ABF、伺服器和電動車等電子股，傳產以貨櫃航運為指標，造紙、塑化及運動相關個股可望輪漲。