伺服器及資料庫中心需求增溫，銅箔基板廠-台燿(6274)營運可望擺脫谷底逐步向上，儘管大陸5G基站恢復腳步仍慢，但日系外資維持台燿「買進」評等及目標價144元。

各國加速施打新冠肺炎疫苗，歐美陸續解封並啟動各項基礎建設，推升伺服器及資料庫中心需求，加上已調漲價格，台燿營運擺脫第1季谷底，5月合併營收攀高至18.03億元，年增2.88%，為單月歷史次高，累計前5月合併營收為82.66億元，年成長2.03%。

日系外資報告指出，由於需求良好，且第2季起較佳的ASP趨勢，近期銅箔基板廠股價表現優於台股指數，儘管大陸5G基站復甦比預期慢，預期對台燿影響有限，考慮目前銅箔基板供給偏緊，且數據中心及伺服器穩定需求可扺消近期基站需求疲弱，ASP及利潤率可望上升，台燿毛利率可望自第2季開始回升，看好銅箔基板材料升級趨勢，給予台燿「買進」評等及目標價144元，台燿今天股價以平盤作收，表現優於台光電(2383)、聯茂(6213)及騰輝-KY(6672)。