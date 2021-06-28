拜登1.2兆美元的基建方案達成協議，美股應聲大漲，台股上周五也跟著上揚，不過，主流還是傳產、而航運就是投機力的焦點，在龍頭指標萬海(2615)沒正式轉弱前，電子股只會維持4成左右的成交比重，正因為電子人氣不強，族群不容易同步連動，故選股以產業趨勢向上、競爭力較強的個股為主。現階段的台股走向兩個方向，且是傳產為主、電子為輔，由於大主力並未自航運撤退，這一部分買力(佔6成比重)會在傳產類股中輪動，即使轉進電子也會以短打為主(著眼低價電子)；另一個非傳產的主線則進駐電子成長股中，最早從ABF基板為主，目前則轉向車電概念股，兩條主線平行發展並不衝突。

從盤面來看，早盤多數電子股急衝後留下長上影線，這是短線資金移出的徵兆，嚴格說來資金的快速移動在多頭結構中常常會出現，股價能否持續上漲靠的是業績能否成長，上影線或黑K棒等只是籌碼面的短期變動而已，重點在於該股的成長利基是否持續。雖然電子不是最佳男主角，不過上周五仍有相對強勢的次產業，如記憶體南亞科(2408)、十銓(4967)、車電二極體強茂(2481)、車電正極材料康普(4739)、美琪瑪(4721)、蘋果供應鏈玉晶光(3406)、半導體設備弘塑(3131)等等；顯示有部分大內高手(大資金內資)早已進駐電子，只是少了中實戶的投機力，整體族群連動較弱，不管如何，長線保護短線的策略不會錯，看好半導體設備、車電。(倫元投顧提供)